Школы Саратовской области с 1 сентября будут соблюдать новые правила

Учебный год 2019/2020 в школах Саратовской области начнется с новыми правилами.

Как сообщила зампред правительства региона Ирина Седова в своем Instagram-аккаунте, правила для работы школ разработали Роспотребнадзор и Минпросвещения РФ, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Всего 1 сентября в области откроются 875 школ, в которые придут 250 тыс. детей. Линеек в День знаний не будет, пройдут классные часы на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Десять новых правил, которые должны соблюдать школы в Саратовской области:

- За день до начала работы каждая школа должна уведомить территориальный Роспотребнадзор о дате начала образовательного процесса.

- Проведение генеральной уборки перед открытием школы.

- Ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с термометрией с недопущением скопления обучающихся при входе.

- Усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с дезсредствами, наличие антисептиков для обработки рук, обеззараживание воздуха).

- Соблюдение правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец, туалетной бумаги в туалетных комнатах).

- Использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков.

- Закрепление за каждым классом отдельного кабинета, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса.

- Организация учебы по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся.

- Запрет на проведение массовых мероприятий между классами, школами.

- Проведение мероприятий разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса.

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