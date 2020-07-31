Коронавирус в Саратове, последние новости на 31 июля: режим самоизоляции продлен до 3 августа

В Саратовской области за 29 июля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом — еще 99 человек.

Как сообщает оперативный штаб области, всего в регионе лабораторно подтверждено 9 308 случаев COVID-19.

Большинство новых случаев — 32 — в Саратове. Также областной центр лидирует по общему числу заболевших — 3 652 человека.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Выздоровели за сутки 78 человек, а всего — 5 547 заразившихся.

Умер еще один человек — 58-летняя женщина. Она страдала также сахарным диабетом, у нее была ишемическая болезнь сердца. Пациентка провела на аппарате ИВЛ шесть суток, но спасти ее не удалось. Итого общее число скончавшихся от коронавируса составило 58 человек.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Показатель заболеваемости в регионе остается высоким: 385,6 на 100 тыс. населения. При этом в последние дни наблюдается постоянный рост. В связи с этим было принято продлить режим самоизоляции до 3 августа. Кроме того, Роспотребнадзор и полиция вновь начнут проверять места массового скопления людей, а также общественный транспорт. Работники и водители обязаны быть в масках, штрафы грозят не только им, но и работодателям. Населению также предписано соблюдать масочный режим.

Водители общественного транспорта обязаны быть в масках. Фото Вероники Пименовой

А также в области до 18 августа продлен запрет на посещение лесов.

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