2020-07-30T22:02:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 31 июля: режим самоизоляции продлен до 3 августа

Заболеваемость продолжает расти
Екатерина Семенова
Поделиться:
Режим ограничений и самоизоляции продолжаетсяРежим ограничений и самоизоляции продолжаетсяФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В Саратовской области за 29 июля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом — еще 99 человек.

Как сообщает оперативный штаб области, всего в регионе лабораторно подтверждено 9 308 случаев COVID-19.

Большинство новых случаев — 32 — в Саратове. Также областной центр лидирует по общему числу заболевших — 3 652 человека.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Выздоровели за сутки 78 человек, а всего — 5 547 заразившихся.

Умер еще один человек — 58-летняя женщина. Она страдала также сахарным диабетом, у нее была ишемическая болезнь сердца. Пациентка провела на аппарате ИВЛ шесть суток, но спасти ее не удалось. Итого общее число скончавшихся от коронавируса составило 58 человек.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Показатель заболеваемости в регионе остается высоким: 385,6 на 100 тыс. населения. При этом в последние дни наблюдается постоянный рост. В связи с этим было принято продлить режим самоизоляции до 3 августа. Кроме того, Роспотребнадзор и полиция вновь начнут проверять места массового скопления людей, а также общественный транспорт. Работники и водители обязаны быть в масках, штрафы грозят не только им, но и работодателям. Населению также предписано соблюдать масочный режим.

Водители общественного транспорта обязаны быть в масках. Фото Вероники Пименовой

Водители общественного транспорта обязаны быть в масках. Фото Вероники Пименовой

А также в области до 18 августа продлен запрет на посещение лесов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Саратове 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
«Спящая» болезнь и особая группа диспансеризации: Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что ждет детей, рожденных с коронавирусом
Медики Северной столицы первыми в мире выяснили, что SARS-CoV-2 способен передаваться от матери к ее еще не рожденному ребенку [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Самоизоляция в Саратове продлена до 3 августа
На Сенном рынке горел ларек с пончиками
Тело утопленницы нашли в судоходном канале Балакова
В Саратовской области на восемь месяцев запретили охотиться на кабанов
Упавшее в Саратове дерево оставило без света четыре дома
Литневская: Благоустройство площадки у «ДК «Россия» — отличный подарок к юбилею Ленинского района
В Ленинском и Октябрьском районах отключили воду
В Саратовской области назначен новый министр сельского хозяйства
В первый день августа в Саратове пройдут ярмарки
Уходивший от полицейской погони в Саратове байкер влетел в бордюр
Саратовский адвокат не признается в мошенничестве почти на 3 млн рублей
В ООО «КВС» рассказали, где в Саратове будут менять водопровод
Шестерых членов ОПГ в Саратове будут судить за попытку сбыть наркотики и легализацию денег
В Балакове девушка заказала себе доставку на дом с чужой карты и попала под статью
Работникам избиркомов заплатят от 3 до 9 тысяч рублей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию
Выплаты от трех до семи лет назначили родителям 63 тыс. саратовских детей