В Саратовской области 87 пациентов «ковидных» госпиталей находятся под аппаратами ИВЛ

30 Июль 2020 2020-07-30T12:51:13+03:00

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Первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге по коронавирусу 30 июля в Минздраве сообщил, что сегодня под наблюдением в регионе 882 человека, с 26 750 человек оно уже снято.

Из заболевших в регионе коронавирусом 9 308 человек — 3 778 мужчин и 5 530 женщин. Уже выздоровели 5 547 пациентов, 58 — скончались.

В стационарах сегодня лечатся 1 653 человека, из них с COVID-19 119 человек, с пневмонией — 1475, пневмония с коронавирусом одновременно диагностированы у 903 человек.

На кислородной поддержке находятся 202 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких 63. Еще 24 пациента получают вентиляцию легких инвазивно — с хирургическим вмешательством.

Показатель заболеваемости в регионе 385,6 на 100 тыс. населения.

ИСТОЧНИК KP.RU