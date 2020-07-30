В Саратовской области за сутки 99 человек заразились коронавирусом
В Саратовской области на сегодняшнее утро, 30 июля, зарегистрировано еще 99 случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных — 9 308, а выздоровевших — 5 547. При этом за сутки вылечившихся меньше заболевших — 78.
Больше всего новых случаев в Саратове — 32, много случаев зарегистрировали и в Ивантеевском районе — 15, в Энгельсском — 8, в Ершовском — 7, еще в 14 районах — по шесть и менее заболевших.
В сегодняшней статистике штаба нет зараженных, прибывших с другой территории с признаками ОРВИ, зато 65 человек с неустановленным источником заражения, 34 заразились через контакты.
У 43 пациентов нет никаких симптомов, у 31 — пневмония, у 25 коронавирус протекает с признаками ОРВИ.
Основная часть заболевших — пожилые люди старше 60. Таких выявлено 29. Также за сутки COVID-19 зафиксирован у семи детей до 14 лет и у одного в возрасте 15–17 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU