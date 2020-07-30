От коронавируса скончалась 58-летняя жительница Саратовской области

30 Июль 2020 2020-07-30T11:15:00+03:00

Шесть суток она пробыла на аппарате ИВЛ

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От коронавируса скончалась жительница Саратовской области в возрасте 58 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, на третьи сутки в стационаре ее состояние ухудшилось, начала нарастать дыхательная недостаточность. Тогда пациентку перевели на ИВЛ, шесть суток она была подключена к аппарату.

Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.

У больной также была ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.

Теперь число умерших от коронавируса в Саратовской области достигло 58.

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ИСТОЧНИК KP.RU