От коронавируса скончалась 58-летняя жительница Саратовской области
От коронавируса скончалась жительница Саратовской области в возрасте 58 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, на третьи сутки в стационаре ее состояние ухудшилось, начала нарастать дыхательная недостаточность. Тогда пациентку перевели на ИВЛ, шесть суток она была подключена к аппарату.
Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась.
У больной также была ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет.
Теперь число умерших от коронавируса в Саратовской области достигло 58.
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ИСТОЧНИК KP.RU