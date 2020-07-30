2020-07-30T08:38:19+03:00
Общество

Саратовцам продлили запрет на посещение лесов

Это произошло в связи с аномально жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности
Ольга Симонова
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В Саратовской области продлили режим ограничений на прогулки в лесах до 18 августа включительно.

- Такие меры пришлось принять для обеспечения пожарной безопасности в связи с установившейся аномально жаркой погодой и высоким классом пожарной опасности. Предыдущее ограничение установили 8 июля на 21 день, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минприроды.

В 25 лесничеств области нельзя проезжать на машине и находиться там. Речь идет об Аркадакском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балаковском, Балашовском, Балтайском, Вольском, Вязовском, Дьяковском, Екатериновском, Ершовском, Красноармейском, Калининском, Лысогорском, Макаровском, Марксовском, Новобурасском, Петровском, Пугачёвском, Романовском, Саратовском, Усовском, Черкасском, Ширококарамышском и Энгельсском лесничествах.

Также до 30 сентября действует особый противопожарный режим, ужесточающий правила.

В период пожарной опасности нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить любые подобные работы.

Если вы увидели лесной пожар или возгорание рядом — позвоните по номеру 112, дежурному ближайшего лесхоза, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или диспетчерам министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области 49-05-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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