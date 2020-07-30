2020-07-30T20:16:47+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове продлена до 3 августа

Полиция вновь начнет проверять ношение масок
Екатерина Семенова
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Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 3 августа.

Такое решение принято на оперативном штабе. Подписано соответствующее постановление правительства.

- На улицах, в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, на туристических базах и других объектах массового скопления людей мы видим несоблюдение транслируемых Роспотребнадзором и системой здравоохранения мер профилактики – на продавцах, кондукторах, водителях, а также на самих гражданах отсутствуют маски, средства индивидуальной защиты не используются, — заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Кроме того с 31 июля Роспотребнадзор и полиция начнут проверять соблюдение масочного режима в общественных местах. Работники транспорта и магазинов должны носить маски, а за нарушение накажут не только их, но и работодателя. Впрочем, жителям также предписано носить средства индивидуальной защиты.

Для того, чтобы дачные автобусы не ходили переполненными, Минтранс должен будет проанализировать загруженность транспорта таких маршрутов и скорректировать расписание.

Также Минобразу поручено разработать методику проведения Дня знаний в школах.

- Все мы хотим, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школы, спортсмены вернулись в профессиональный спорт, а малыши в детские сады. Уверен, что этого очень хотят и сами ребята. Для этого необходимо минимизировать риски — носить маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. В очередной раз повторю — все зависит от нас с вами! — сказал Стрелюхин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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