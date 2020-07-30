Замминистра транспорта в Саратове пошел проверять маски у пассажиров: Люди высказали ему, что думают
Рейд по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте прошел 30 июля в Саратове.
Вместе с замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иваном Козаченко с пассажирами общался депутат гордумы Евгений Чернов и журналисты.
Проверяли в Мирном переулке, где есть остановки как трамваев, так и автобусов.
Рейд организовал минтранс с участием гордумы
Участники рейда убедились в том, что давно наблюдают все саратовцы — большинство людей в транспорте находится без масок.
- Пассажиры считают: зачем носить маску, если водитель не в ней. Нужно, чтобы водители всех маршрутов были в масках, — заметил Иван Козаченко.
Он пытался лично увещевать выходящих из транспорта пассажиров без масок. В большинстве случаев люди или просто игнорировали чиновника, или смотрели на него с досадой или недоумением. Выходящая пенсионерка обругала всех: и чиновников, и журналистов, и тех, кто придумал маски носить.
Водители к проверке готовы
Водитель автобуса №64Д заявил, что у него 70% пассажиров в масках, остальные не слушают рекомендаций.
В трамваях и троллейбусах водители и кондукторы в масках, пассажиры по большей части без них.
- Носить маску от коронавируса — все равно, что ставить сетку рабица от комаров. И это научные данные, — процитировала пассажирка трамвая №3 известную шутку из интернета. Но призналась, что маска с собой у нее есть, на всякий случай.
Рейд по масочному режиму в Саратове.
Общий итог наблюдений в ходе рейда: в масках в общественном транспорте передвигаются не более 10% людей. Большинство пассажиров давно игнорирует обязательный масочный режим, а к информации о его предстоящем усилении относится спокойно, если не сказать равнодушно.
- Понимание есть, но большой вопрос к пассажирам. Штрафовать каждого невозможно, нужно работать над мировоззрением жителей, пониманием угрозы. Вопросы профилактики будут актуальны еще долго, — заявил Козаченко.
Иван Козаченко снова убедился, что масочный режим игнорируют почти все
В ближайшее время планируется проверить на предмет соблюдения масочного режима речные перевозки.
Напомним, в Саратовской области в последние дни медленно, но верно продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев, а всего по области заражены более 9,3 тыс. человек. Губернатор пригрозил точечным усилением режима изоляции, население требует открыть детсады и спортивные секции.
Рейд Минтранса 30 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU