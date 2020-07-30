Замминистра транспорта в Саратове пошел проверять маски у пассажиров: Люди высказали ему, что думают

Рейд по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте прошел 30 июля в Саратове.

Вместе с замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иваном Козаченко с пассажирами общался депутат гордумы Евгений Чернов и журналисты.

Проверяли в Мирном переулке, где есть остановки как трамваев, так и автобусов.

Рейд организовал минтранс с участием гордумы

Участники рейда убедились в том, что давно наблюдают все саратовцы — большинство людей в транспорте находится без масок.

- Пассажиры считают: зачем носить маску, если водитель не в ней. Нужно, чтобы водители всех маршрутов были в масках, — заметил Иван Козаченко.

Он пытался лично увещевать выходящих из транспорта пассажиров без масок. В большинстве случаев люди или просто игнорировали чиновника, или смотрели на него с досадой или недоумением. Выходящая пенсионерка обругала всех: и чиновников, и журналистов, и тех, кто придумал маски носить.

Водители к проверке готовы

Водитель автобуса №64Д заявил, что у него 70% пассажиров в масках, остальные не слушают рекомендаций.

В трамваях и троллейбусах водители и кондукторы в масках, пассажиры по большей части без них.

- Носить маску от коронавируса — все равно, что ставить сетку рабица от комаров. И это научные данные, — процитировала пассажирка трамвая №3 известную шутку из интернета. Но призналась, что маска с собой у нее есть, на всякий случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/793519" frameborder="0"></iframe> Рейд по масочному режиму в Саратове.

Общий итог наблюдений в ходе рейда: в масках в общественном транспорте передвигаются не более 10% людей. Большинство пассажиров давно игнорирует обязательный масочный режим, а к информации о его предстоящем усилении относится спокойно, если не сказать равнодушно.

- Понимание есть, но большой вопрос к пассажирам. Штрафовать каждого невозможно, нужно работать над мировоззрением жителей, пониманием угрозы. Вопросы профилактики будут актуальны еще долго, — заявил Козаченко.

Иван Козаченко снова убедился, что масочный режим игнорируют почти все

В ближайшее время планируется проверить на предмет соблюдения масочного режима речные перевозки.

Напомним, в Саратовской области в последние дни медленно, но верно продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев, а всего по области заражены более 9,3 тыс. человек. Губернатор пригрозил точечным усилением режима изоляции, население требует открыть детсады и спортивные секции.