Замминистра Иван Козаченко «пошел в народ» проверять маски в транспортеЗамминистра Иван Козаченко «пошел в народ» проверять маски в транспорте
2020-07-30T15:58:22+03:00
Общество

Замминистра транспорта в Саратове пошел проверять маски у пассажиров: Люди высказали ему, что думают

Рейд показал, что в масках в транспорте передвигается только 10% пассажиров
Виктория Попова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рейд по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте прошел 30 июля в Саратове.

Вместе с замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Иваном Козаченко с пассажирами общался депутат гордумы Евгений Чернов и журналисты.

Проверяли в Мирном переулке, где есть остановки как трамваев, так и автобусов.

Рейд организовал минтранс с участием гордумы

Рейд организовал минтранс с участием гордумы

Участники рейда убедились в том, что давно наблюдают все саратовцы — большинство людей в транспорте находится без масок.

- Пассажиры считают: зачем носить маску, если водитель не в ней. Нужно, чтобы водители всех маршрутов были в масках, — заметил Иван Козаченко.

Он пытался лично увещевать выходящих из транспорта пассажиров без масок. В большинстве случаев люди или просто игнорировали чиновника, или смотрели на него с досадой или недоумением. Выходящая пенсионерка обругала всех: и чиновников, и журналистов, и тех, кто придумал маски носить.

Водители к проверке готовы

Водители к проверке готовы

Водитель автобуса №64Д заявил, что у него 70% пассажиров в масках, остальные не слушают рекомендаций.

В трамваях и троллейбусах водители и кондукторы в масках, пассажиры по большей части без них.

- Носить маску от коронавируса — все равно, что ставить сетку рабица от комаров. И это научные данные, — процитировала пассажирка трамвая №3 известную шутку из интернета. Но призналась, что маска с собой у нее есть, на всякий случай.

Рейд по масочному режиму в Саратове.

Общий итог наблюдений в ходе рейда: в масках в общественном транспорте передвигаются не более 10% людей. Большинство пассажиров давно игнорирует обязательный масочный режим, а к информации о его предстоящем усилении относится спокойно, если не сказать равнодушно.

- Понимание есть, но большой вопрос к пассажирам. Штрафовать каждого невозможно, нужно работать над мировоззрением жителей, пониманием угрозы. Вопросы профилактики будут актуальны еще долго, — заявил Козаченко.

Иван Козаченко снова убедился, что масочный режим игнорируют почти все

Иван Козаченко снова убедился, что масочный режим игнорируют почти все

В ближайшее время планируется проверить на предмет соблюдения масочного режима речные перевозки.

Напомним, в Саратовской области в последние дни медленно, но верно продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Только за минувшие сутки выявлено 99 новых случаев, а всего по области заражены более 9,3 тыс. человек. Губернатор пригрозил точечным усилением режима изоляции, население требует открыть детсады и спортивные секции.

Рейд Минтранса 30 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке
Дмитрий Мартынов поддерживает клуб уже 20 лет, последний его визит на «Самара Арену» закончился судебными разбирательствами, штрафом и «баном»
Новости 24
Упавшее в Саратове дерево оставило без света четыре дома
Литневская: Благоустройство площадки у «ДК «Россия» – отличный подарок к юбилею Ленинского района
В Ленинском и Октябрьском районах отключили воду
В Саратовской области назначен новый министр сельского хозяйства
В первый день августа в Саратове пройдут ярмарки
Уходивший от полицейской погони в Саратове байкер влетел в бордюр
Саратовский адвокат не признается в мошенничестве почти на 3 млн рублей
В «КВС» рассказали, где в Саратове будут менять водопровод
Шестерых членов ОПГ в Саратове будут судить за попытку сбыть наркотики и легализацию денег
В Балакове девушка заказала себе доставку на дом с чужой карты и попала под статью
Работникам избиркомов заплатят от 3 до 9 тысяч рублей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию
Выплаты от трех до семи лет назначили родителям 63 тыс. саратовских детей