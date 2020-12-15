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Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 декабря 2020 года: почти 700 человек сделали прививки от COVID-19

За три недели менее 500 медиков заразились новой инфекцией
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Почти 700 граждан Саратовской области привились от коронавируса вакциной

Почти 700 граждан Саратовской области привились от коронавируса вакциной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области на утро 15 декабря стало известно о 259 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 30 765, а выздоровевших — 26 066. За сутки выписали 226 человек.

От коронавируса умерли пять человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 316.

Все заболевшие за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 110. Также из всего количество заразившихся за сутки 96 человек старше 60 лет, 20 нет и 14 лет, а девяти — от 15 до 17 лет.

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Также в ковидный госпиталь попал бывший председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Нынешний председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что за три недели коронавирусом заразились почти 500 медиков. Хоть это и меньше на 12% по сравнению с прошлыми периодами, но обеспокоенность остается.

При этом чуть менее 700 граждан Саратовской области сделали прививку от коронавируса: это медики и небольшое количество сотрудников образования и соцсферы. Поступило еще 1,2 тыс. доз вакцины.

По словам первого замминистра регионального здравоохранения Станислава Шувалова, вакцинация добровольная, никого не принуждают.

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