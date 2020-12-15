Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 декабря 2020 года: почти 700 человек сделали прививки от COVID-19

Почти 700 граждан Саратовской области привились от коронавируса вакциной
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Саратовской области на утро 15 декабря стало известно о 259 новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 30 765, а выздоровевших — 26 066. За сутки выписали 226 человек.
От коронавируса умерли пять человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 316.
Все заболевшие за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 110. Также из всего количество заразившихся за сутки 96 человек старше 60 лет, 20 нет и 14 лет, а девяти — от 15 до 17 лет.
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Также в ковидный госпиталь попал бывший председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Нынешний председатель правительства области Роман Бусаргин сообщил, что за три недели коронавирусом заразились почти 500 медиков. Хоть это и меньше на 12% по сравнению с прошлыми периодами, но обеспокоенность остается.
При этом чуть менее 700 граждан Саратовской области сделали прививку от коронавируса: это медики и небольшое количество сотрудников образования и соцсферы. Поступило еще 1,2 тыс. доз вакцины.
По словам первого замминистра регионального здравоохранения Станислава Шувалова, вакцинация добровольная, никого не принуждают.
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