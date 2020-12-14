В Саратовской области от коронавируса умерли пять человек

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались пять человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минздрава, умерли три женщины: 58-летняя женщина с сахарным диабетом и с множественными осложнениями, 62-летняя с гипертонией и 64-летняя с тубулоинтерстициальным нефритом и мастопатией.
Также скончались двое мужчин: 70 и 71-летний. У первого был диабет и гипертония, второй перенес инфаркт миокарда
Всего COVID-19 унес жизни 316 пациентов в регионе.
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