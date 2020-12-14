В Саратовской области почти 700 человек привили от коронавируса

Вакцину колют в первую очередь медикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области уже израсходовали все пришедшие в регион ранее 690 доз вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге 14 декабря рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

- Привиты в основном медработники. И небольшое количество сотрудников образования и соцсферы. И вчера еще 1200 поступило. Мы будем продолжать так же активно использовать и прививать медработников, работников системы образования, соцподдержки, - заявил Шувалов.

По его словам не зарегистрировано никаких тяжелых случаев при использовании вакцины. Как в первом транше, когда было 42 дозы, так и сейчас.

По данным Шувалова, обследование привитых специалистов ведут лечащие врачи в течение 42 дней, сводные данные поступают в минздрав.

Выплаты получили из-за заражения коронавирусом уже получили 1237 врачей, это 85,119 млн рублей. Всего по подведомственным минздраву учреждениям с учетом всех категорий сотрудников зафиксировано 2687 случаев коронавируса.

- Когда врач или медсестра идут в отпуск или на больничный, то нагрузка падает на коллег. С учетом ситуации, сейчас идут работы по привлечению большего числа ординаторов и привлекаются также студенты 4-5-6 курсов для замещения среднего медперсонала, - сказал Шувалов.

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