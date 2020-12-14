Александр Стрелюхин попал в ковидный госпиталь

Александр Стрелюхин заразился коронавирусом Фото: Александр Уриевский

Александр Стрелюхин, бывший председатель правительства, а теперь глава дирекции по развитию Саратовской агломерации заболел коронавирусом.

Об этом он рассказал в Instagram, сообщив, что находится в одном из ковидных госпиталей.

Его коллеги подтвердили «КП-Саратов», что с субботы он уже находится в больнице, у него сильно поднялась температура, он получает лекарственные препараты. Кислородная поддержка ему не требуется.

Александр Стрелюхин выразил благодарность медикам, назвав их героями 2020 года.

- Многочасовые смены в защитных костюмах без возможности отдохнуть или присесть хотя бы на пару минут. Заходя в красную зону, они не знают, заразятся или нет сами, а ведь каждого из них дома ждут родители, мужья, жены, дети. Но, невзирая на постоянную угрозу, они входят в зону «боевых действий» и делают все от них зависящее, чтобы вылечить, помочь и спасти. Своим пациентам они говорят: «мы вернем вас домой» и делают все, чтобы так и было.

Спасибо за ваш профессионализм и преданность медицине! Спасибо за капельницы, уколы, таблетки и возможность дышать.

Низкий поклон «ангелам в белых халатах»! — написал Стрелюхин.

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