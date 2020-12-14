Александр Стрелюхин попал в ковидный госпиталь

Александр Стрелюхин заразился коронавирусом
Фото: Александр Уриевский
Александр Стрелюхин, бывший председатель правительства, а теперь глава дирекции по развитию Саратовской агломерации заболел коронавирусом.
Об этом он рассказал в Instagram, сообщив, что находится в одном из ковидных госпиталей.
Его коллеги подтвердили «КП-Саратов», что с субботы он уже находится в больнице, у него сильно поднялась температура, он получает лекарственные препараты. Кислородная поддержка ему не требуется.
Александр Стрелюхин выразил благодарность медикам, назвав их героями 2020 года.
- Многочасовые смены в защитных костюмах без возможности отдохнуть или присесть хотя бы на пару минут. Заходя в красную зону, они не знают, заразятся или нет сами, а ведь каждого из них дома ждут родители, мужья, жены, дети. Но, невзирая на постоянную угрозу, они входят в зону «боевых действий» и делают все от них зависящее, чтобы вылечить, помочь и спасти. Своим пациентам они говорят: «мы вернем вас домой» и делают все, чтобы так и было.
Спасибо за ваш профессионализм и преданность медицине! Спасибо за капельницы, уколы, таблетки и возможность дышать.
Низкий поклон «ангелам в белых халатах»! — написал Стрелюхин.
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