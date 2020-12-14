За три недели в Саратовской области коронавирусом заразились почти 500 медиков

В Саратовской области за три недели выявлен 461 случай коронавируса среди медиков.

- Заболеваемость составляет 18%. Это ниже предыдущих периодов на 12%, но расслабляться не стоит, — написал председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм.

Он поручил Минздраву держать вопрос на постоянном контроле и организовать своевременную диагностику для медиков.

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