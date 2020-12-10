Вакцинация медиков проходит сугубо добровольно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация медиков, которая проходит сейчас в Саратовской области, носит добровольный характер. Никаких жалоб по этому поводу не поступало. Об этом на брифинге 10 декабря заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- Вакцинация добровольная. Жалоб не поступало, нет у меня такой информации. Все главврачи знают, что понуждать никого нельзя. Но медработник и сам осознавая все риски работы с новой инфекцией, понимает, что переболеть данным заболеванием — это непонятно, какие будет иметь последствия. Выгоднее вакцинироваться и получить иммунитет, — рассказал Шувалов.