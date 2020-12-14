В Саратовской области за сутки еще 259 человек заразились COVID-19

В Саратовской области за сутки выявили еще 259 случаев коронавируса.

Общее количество зараженных на 14 декабря стало 30 765, а выздоровевших — 26 066. За сутки вылечились 226 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове — 110, Энгельсском — 30, Балаковском и Вольском районах — по 13.

Среди 259 зараженных у 129 коронавирус протекает с признаками ОРВИ, а у 124 — с пневмонией.

По возрастному составу основная группа заболевших за сутки — люди старше 60 лет, таких 90 человек. Также COVID-19 подхватили 20 детей до 14 лет.

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