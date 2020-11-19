Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 ноября 2020 года: медикам скорой помощи должны поднять зарплату

Работники скорой помощи в Саратове должны получать достойную зарплату Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области утром 18 ноября было объявлено о 229 случаях заражения. Это очередной максимум с начала пандемии, предыдущий рекорд был поставлен 14 ноября, когда заразились 225 человек.

Общее число заболевших в регионе составило таким образом 23 234 человека. Выздоровели 17 185 пациентов, из который 545 — за сутки, что тоже стало рекордом.

Стало известно об очередной смерти от коронавируса. Это 49-летний мужчина. Две недели он лечился в стационаре, трое суток провел на ИВЛ, но спасти его не удалось.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

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В среду 18 ноября в Саратов вновь приезжал с рабочим визитом председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Он поднял тему зарплат работникам скорой помощи. Врачи, по его словам, должны получать по 60 тыс. рублей. А фельдшеры и медсестры — 40-34 тыс. Кроме того, отметил Володин, следует проработать возможности для студентов медиков получать квалификацию врача скорой помощи.

Что касается чиновников, то, по словам Вячеслава Володина, они должны начинать с себя и, в первую очередь, думать не о покупках новых автомобилей, а о повышении зарплат сотрудникам скорой помощи.

Борьба с нарушителями ограничений, введенных из-за коронавируса продолжается. В Саратове на 100 тыс. рублей был оштрафован рынок «Комсомольский».

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