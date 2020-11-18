Частный дом сгорел на 2-м Ангарском проезде

Днем 17 ноября в Кировском районе Саратова сгорел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на 2-м Ангарском проезде поступил в 11:45.

Площадь пожара составила 64 кв. м. На тушение выезжали 13 человек.

По предварительной версии, причиной могли стать нарушения при работе с газовым оборудованием.

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