Частный дом сгорел на 2-м Ангарском проезде

Днем 17 ноября в Кировском районе Саратова сгорел частный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании на 2-м Ангарском проезде поступил в 11:45.
Площадь пожара составила 64 кв. м. На тушение выезжали 13 человек.
По предварительной версии, причиной могли стать нарушения при работе с газовым оборудованием.
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