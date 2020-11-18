Володин главам районов: Не авто себе покупайте, а думайте о зарплате врачей на скорой

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 18 ноября, посетил Саратов и встретился с медиками.

Он вновь поднял тему заработных плат сотрудникам скорой помощи, а также иные меры поддержки.

Вячеслав Володин поблагодарил главу Саратова Михаила Исаева за решение предоставить льготы работникам скорой по оплате жилья и проезду в общественном транспорте.

Он считает, что необходимо заняться этим вопросом и в других районах области. Причем начинать нужно с чиновников.

- Начните с себя. Не машины дорогие покупайте стоимостью миллионы и не объясняйте потом, какая машина вам больше подходит по цвету и по размеру, а начните с того, что делает мэр города Саратова. Это то, что можно сделать и мэру Энгельса, и Балакова, и Вольска, и Балашова. Мэр города отвечает за состояние скорой. Да, здравоохранение — это вопрос полномочий губернатора, но мэр не может стоять в стороне. Поэтому, Валерий Васильевич, им надо лицом повернуться к скорой. Сегодня все должно быть подчинено спасению жизней людей и поэтому, когда глава деньги находит на персональное авто себе, он не думает о том, какая заработная плата у врачей и сколько их на скорой. Валерий Васильевич, возможности есть — совести нет, — заявил Вячеслав Володин.

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