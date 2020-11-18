Житель Маркса попал в колонию за пьяную езду и сорванный с рубашки полицейского погон

В Марксовском районе Саратовской области осудили 33-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе применения насилия к полицейскому при исполнении и вождение в пьяном виде.

- Вечером 28 июня 2020 года экипаж ДПС в селе Бородаевка остановил «Ладу Калина». Водитель по разговору показался им пьяным. Освидетельствование это подтвердило. Проверка по базе данных показала, что ранее мужчина уже привлекался за аналогичное правонарушение, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Для составления протокола инспектор предложил гражданину пройти в служебное авто. В ответ на это буян начал угрожать и схватил полицейского за форменную рубашку, сорвал погон и нагрудный знак.

На суде преступник во всем признался и раскаялся. Его отправили на три года в колонию общего режима и на 2,5 года запретили садиться за руль.

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