Рынок в Саратове оштрафовали на 100 тысяч рублей за коронавирусные нарушения

Заводской районный суд Саратова 16 ноября привлек к ответственности рынок «Комсомольский» за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил в период распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, днем 20 октября в отношении юрлица провели проверку. Выяснилось, что дезинфицирующее средство используется в заниженной концентрации, лиц с признаками ОРВИ никто не выявляет, воздух не обеззараживают.

Рынок оштрафовали на 100 тыс. рублей за административное правонарушение.

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