Володин: Со следующего года зарплата врачей на скорой в Саратове должна быть 60 тысяч рублей

Володин на встрече с выпускниками медколледжа в Саратове

Володин заявил, что 19-20 ноября обратиться в правительство РФ для того, чтобы изыскать возможности для студентов медиков получать квалификацию врача скорой помощи. Об этом он сказал 18 ноября на встрече с выпускниками медицинского колледжа в Саратове.

Подготовлю со своей стороны обращение к правительству РФ буквально завтра-послезавтра, чтобы были рассмотрены новые возможности предоставляющие право для студента вуза при окончании выбрать дополнительную специализацию – «скорая помощь» и возможность в течение 240 часов ее пройти. Чтобы студент мог сразу работать врачом, а не фельдшером или медсестрой. И такую работу мы будем продолжать.

Но, по словам Володина, этого, а также начавшегося строительства жилья не достаточно, для такой сложной и рискованной профессии как врач или фельдшер скорой. Поэтому уже обсудили вопрос о повышении зарплат на скорой, как врачам, так и среднему медперсоналу в Саратове.

- Со своей стороны буду оказывать поддержку, но уже сегодня надо принимать решение о том, чтобы в бюджете на следующий год заложить средства на повышение. Чтобы зарплата подчеркиваю, начинающего врача на скорой была не 25 тысяч, как мне сообщил главврач сейчас, а 60 тысяч. Фельдшер, который сейчас получает 18 тысяч, должен зарабатывать 40 тысяч, медсестра вместо сегодняшних 18 тысяч – 34 тысячи, - заявил Володин.

- Нужно думать о таких же решениях в отношении других медицинских учреждений, - отметил Володин.