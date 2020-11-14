Установлен новый рекорд по заражениям коронавирусом в Саратовской области

На утро 14 ноября в Саратовской области стало известно о 225 случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе с начала пандемии составляет 23342 человека, выздоровели 16559, за сутки 303.

Больше всего заражений в Саратове — 122, 25 в Энгельсском районе, 12 в Балаковском.

Основная масса заболевших — лица старше 65 лет, таковых 73, среди пациентов 24 человека, которым не исполнилось и 14 лет.

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