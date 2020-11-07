Коронавирус в Саратове, последние новости на 7 ноября: чиновники отдали 17 своих автомобилей медикам

Коронавирус нашли у 193 человек в Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области на утро 7 ноября стало известно о 193 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 21 677, а выздоровевших — 14 855. За сутки выписали 212 человек.

От коронавируса никто не умер, поэтому количество смертей в регионе осталось прежним — 165.

Также коронавирус диагностировали у областного министра транспорта и дорожного хозяйства. С положительным анализом Алексей Петаев ушел на самоизоляцию и работает из дома.

В саратовских ковидных госпиталях увеличено число свободных коек. Сейчас в них лежат 3 547 человек, у 2 087 диагностировали коронавирус.

Кроме того, у 3 422 пациентов пневмония, из них только у 2 036 нашли COVID-19.

На кислородной поддержке 695 больных, на ИВЛ — 248.

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Замминистра здравоохранения Денис Грайфер рассказал, что дополнительно койки появились в больницах в Марксе и Татищеве — это 160 мест.

Также в горбольнице №1 Энгельса появился биохимический анализатор последнего поколения. Он позволяет получать более точные анализы и способен на 800 тестов в час.

Анализатор, который стоит около 4 млн рублей, подарило одно из акционерных обществ при поддержке областного Минздрава.

Несмотря на распространение коронавируса в понедельник, 9 ноября, саратовские школьники вернутся за парты после плановых каникул, которые продлились две недели — с 26 октября.

По словам замминистра образования области, будут исполнены рекомендации Роспотребнадзора, гибкий график и утренние фильтры.

Критика спикера Госдумы Вячеслава Володина возымела свое действие. После нее саратовские чиновники передали 17 своих автомобилей медикам: десять ушли из гаража правительства, пять направила мэрия, еще два передадут из министерства соцзащиты.

А вот УФАС по Саратовской области не стало разбираться в повышении цен на компьютерную томографию. До пандемии коронавируса цена на КТ составляла около 2 тыс. рублей, а теперь — около 5 тыс. рублей. При этом в госбольницах оборудование простаивает по два месяца без работы.

Саратовец Александр Березин написал обращение в региональную Антимонопольную службу, чтобы ее сотрудники проверили лечебно-диагностический центр «Медэксперт» и «Клинику Парамонова».

Однако в Управлении ответили отказом, якобы из-за того, что мужчина не приложил чеков о прохождении исследования, да и вообще — цены на проведение компьютерной диагностики (КТ) не регулируются государством.

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