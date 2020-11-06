Министр транспорта Саратовской области заразился коронавирусом

Алексей Петаев Фото: Ольга Симонова

Саратовский министр транспорта и дорожного строительства Алексей Петаев заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Об этом стало известно 6 ноября.

- Да, министр вчера почувствовал недомогание, остался дома, отменили пресс-конференцию. Сегодня подтвердился положительный тест на коронавирус. Сейчас министр работает из дома, по телефону, — уточнили в пресс-службе минтранса.

Петаев был назначен министром 19 октября. До этого он возглавлял Красноармейский район Саратовской области.

Напомним, ранее коронавирус был обнаружен у заместителя министра транспорта Ивана Козаченко. COVID-19 также переболел губернатор Валерий Радаев, председатель облдумы Александр Романов, зампред Сергей Наумов.