Саратовским школьникам не стали продлевать каникулы

Ученики школ Саратовской области в понедельник, 9 ноября, выйдут на учебу после плановых каникул, которые начались 26 октября.

Сегодня, 6 ноября, об этом на брифинге в Минздраве Саратовской области сообщила замминистра образования Ирина Чинаева.

- Планируем отрабатывать вторую четверть в том же режиме, что и первую: с исполнением рекомендаций и соблюдением гибкого графика. В обязательном порядке и в школах, и в детсадах проводятся утренние фильтры, — сказала Чинаева.

Она посоветовала перед походом в школу проверить на сайте учебного заведения, не изменилось ли расписание. Там, где учатся более 500 ребят, начало занятий будет варьироваться от 08:00 до 11:00.

- Собирайте ребенка в школу в понедельник! — призвала Чинаева.

Также на каникулы уходят те школы, где обучение проводятся по триместрам. Сейчас на карантин из-за случаев коронавируса закрыта школа в селе Кировское Марксовского района. В девяти детсадах Саратовской области закрыты десять групп.

Также самоизолировались 112 групп в восьми вузах и одна — в Саратовском техникуме электроники и машиностроения.

На «дистанционке» также студенты ПИУ РАНХиГС и СГАУ.

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