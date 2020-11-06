Саратовский УФАС отказался проверять рост цен на КТ в платных клиниках

Компьютерная томография теперь влетит в копеечку Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Саратова попытался добиться от чиновников ответа, почему же так подорожали за последние месяцы услуги компьютерной томографии в частных клиниках.

Именно об этом вчера, 5 ноября, говорил и председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время совещания с представителями власти и системы здравоохранения Саратовской области. До пандемии цена КТ составляла около 2 тыс. рублей, а теперь в среднем — 5 тыс. А некоторые ушлые клиники делают КТ только за наличные, чтобы не проводить по официальной отчетности, и берут за это 6 тыс. При этом аналогичная новая аппаратура в государственных медучреждениях месяцами простаивает, что вынуждает граждан отдавать свои деньги именно частному бизнесу. По подсчетам Вячеслава Володина, только за последние два месяца жители области отнесли частным клиникам 60 млн рублей за КТ.

Купленные для государственных клиник аппараты простаивают уже два месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовец Александр Березин рассказал «КП-Саратов», что его родным также пришлось обратиться в платную клинику.

- Я сам и вся моя семья переболели. Конечно, все были растеряны, но сотрудники скорой помощи нам искренне рекомендовали немедленно сделать КТ в частной клинике. Такая ненавязчивая реклама... — считает Александр Березин.

Его родственникам и ему самому ничего не оставалось, как последовать совету, но цены оказались выше, чем были ранее, что возмутило мужчину. Он счел необходимым разобраться, нет ли сговора между государственной медициной и частными клиниками, и 21 октября написал обращение в региональную Антимонопольную службу (УФАС) с просьбой провести проверку в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» и «Клинике Парамонова».

- Все разом взвинтили цены, а местные власти специально бизнесу подыгрывают. Кто-то же должен порядок наводить, кто, как не ФАС? — посчитал Березин.

Однако из антимонопольного органа поступил отказ в расследовании по этому поводу на том основании, что заявитель не приложил чеков о прохождении исследования. Следовательно, рассматривать письмо УФАС не будет. То есть, чтобы доказать наличие мошеннических действий, их надо оплатить, видимо, считают в Управлении.

УФАС отказался рассматривать заявление о возможном монопольном сговоре частных клиник Саратова

Впрочем, наличие чеков также не помогло бы.

- Цены на проведение компьютерной диагностики (КТ) не регулируются государством. То есть хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на данную услугу в зависимости от спроса и предложения, — говорится в ответе, подписанном врио руководителя Управления ФАС в Саратовской области Ольгой Лобановой.

На совещании 5 ноября Вячеслав Володин пообещал, что работу УФАС в этом направлении тоже не оставят без внимания.

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