В саратовских ковидных госпиталях увеличено число свободных коек

В ковидных госпиталях разворачивают дополнительные койки
В Саратовской области на стационарном лечении в ковидных госпиталях находятся 3 547 человек.
Как сообщил на брифинге в Минздраве заместитель министра Денис Грайфер, из них у 2 087 диагностирован коронавирус.
Также у 3 422 пациентов — пневмония, в том числе у 2 036 обусловленная коронавирусом.
Кислородная поддержка требуется 695 болеющим, 248 из них подключены к ИВЛ.
На амбулаторном лечении остаются 3,9 тыс. человек.
В ковидных госпиталях Саратова и области развернуты 3 970 коек, из которых более двух тысяч оснащены подачей кислорода. Свободы на утро 6 ноября 423 койки.
- Учитывая проблемы со свободным коечным фондом, с сегодняшнего дня дополнительно развернуты койки в районных больницах Татищева и Маркса. Это 160 мест, — рассказал Денис Грайфер.
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