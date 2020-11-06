После критики со стороны Володина саратовские чиновники передали 17 своих автомобилей медикам

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Из гаража правительства области 10 автомобилей переданы для обслуживания врачей в шести саратовских клиниках. Еще в пять клиник направила свои пять служебных авто мэрия Саратова.

Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел губернатор Радаев утром 6 ноября с зампредом Сергеем Наумовым и управляющим делами правительства Павлом Точилкиным.

- Число вызовов врачей выросло в три-четыре раза. Необходимо дополнительно поддержать поликлиники машинами, чтобы посещение пациентов стало более оперативным и доступным, — цитирует Валерия Радаева пресс-служба главы региона.

По словам Точилкина, правительственные авто и до этого дня развозили медиков. Ранее за 15 дней машины правительственного гаража совершили более 1,2 тыс. выездов с ними.

Еще два автомобиля передадут в распоряжение саратовских поликлиник из гаража Минсоцзащиты. Наумов отметил, что подведомственные министерству учреждения предоставляют машины под нужды врачей по запросам медучреждений. Всего Минсоц располагает 67 автомобилями, в том числе 26 из них — специализированные, для доставки граждан старше 65 лет.

Губернатор также отметил, что надо поработать по этой линии с бизнесменами.

- Закрепление машин за поликлиниками должно сохраняться на тот период, который потребуется. При необходимости выделим еще автотранспорт, — сказал Радаев.

Напомним, накануне прибывший в Саратов спикер ГД Вячеслав Володин раскритиковал организацию медицинской помощи людям и предложил чиновникам, и персонально первому зампреду-министру финансов правительства области Вадиму Ойкину отдать свои машины под нужды врачей.