В горбольницу Энгельса установили биохимический анализатор последнего поколения

В горбольницу №1 Энгельса установили биохимический анализатор последнего поколения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава Саратовской области, он позволяет проводить широкий спектр клинических исследований в биоматериалах, в том числе специфических.

Аппарат может измерять гликозилированный гемоглобин с автоматической пробоподготовкой на борту прибора, включающую гемолиз образца из цельной крови. Это позволяет получать более точные анализы. Техника может проводить до 800 тестов в час.

Главврач больницы Аслан Юанов отметил, что аппарат примерно за 4 млн рублей подарили в рамках гуманитарной помощи от одного из акционерных обществ при поддержке министерства здравоохранения области.

Теперь медучреждение сможет проводить анализы не только для своего учреждения, но и в рамках действующего законодательства для других медучреждений района.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.