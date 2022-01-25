В Саратове из-за угрозы «минирования» школ опять отменили уроки

Эвакуация школ в Саратове проводится уже не в первый раз

Третью неделю подряд в Саратове закрывают школы из-за «минирования». О приостановке учебы сегодня, 25 января, сообщили в городской администрации.

- В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается, - пишут чиновники.

Напомним, аналогичная остановка учебы уже происходила в минувшую пятницу, 21 января, а также за неделю до этого, 13 числа. Некоторые школы города и так закрыты из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями.

В Саратове всё чаще «минируют» ТЦ и даже храмы.

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