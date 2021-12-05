Вечером в Саратове снова эвакуировали торговые центры

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В Саратове очевидцы вечером 5 декабря сообщают об очередной волне эвакуаций посетителей и персонала во всех крупных торговых центрах.

Официально правоохранительные органы ситуацию не комментируют, но очевидцы и читатели "КП-Саратов" сообщили о тот, что их попросили покинуть помещения ТЦ "Хеппи-Молл", "Триумф-молл" и "Победа-плаза".

Напомним, сегодня вечером также вывели всех посетителей из ТЦ в Энгельсе.

Волна эвакуаций из торговых центров продолжается в Саратове уже месяц.

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