В Саратове закрыли школы для обследования экстренными службами

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Сегодня, 21 января, во всех школах Саратова отменили занятия. Об этом предупредили в мэрии.

- В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий учебных и дошкольных заведений, образовательный процесс сегодня прерывается, - пишут чиновники.

Ряд СМИ сообщает об эвакуации также детсадов. В мэрии, областной службе спасения эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Росгвардия для комментариев по телефону не доступна. Читатели "КП-Саратов" подтвердили эвакуацию также всех детсадов. Детей перевели в соседние мунициальные и областные учреждения, где есть возможность дождаться, пока из заберут родители.

Напомним, ранее в Саратове закрывали школы из-за возможности минирования. В последнее время подобные сообщения (в том числе о бомбах в ТЦ и даже храмах) поступают всё чаще.

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