В Саратове отменили занятия в школах из-за угрозы теракта

В Саратове отпустили школьников из-за угроз терактов

Сегодня, 13 января, в Саратове отменили занятия в школах из-за телефонного терроризма.

По данным источников "КП-Саратов" правоохранителям поступило письмо с угрозами по поводу терактов в школах города. Специалисты обследуют здания после сообщения о «заложенной бомбе».

Как сообщили в мэрии, поскольку сегодня экстренные службы провели эвакуацию и продолжают обследования школ на предмет угрозы, занятия в учебных заведениях отменяются.

Напомним, ранее КП-Саратов стало известно о том, что из здания гимназии № 3 в Саратове вывели учеников после сообщения об угрозе теракта.

Как стало известно "КП-Саратов", подобные письма с угрозами в адрес городских школы пришли также в Самаре, Екатеринбурге, Красноярске и Архангельске.

На видео - радостные по поводу отмены занятий ученики из школы №45 кидают снежки в проезжающий мимо транспорт.

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