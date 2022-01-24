В Саратове 18 школ закрыли на неделю из-за вируса

Высокая заболеваемость различными вирусами стала причиной закрытия 18 школ в Саратове. Все они уходят на карантин на неделю.
Как сообщили в мэрии Саратова, во всех этих учебных заведениях более чем на 20% превышен эпидпорог, но не уточнили, по гриппу, ОРВИ или коронавирусу.
Ранее в министерстве образования области отказались предоставить "КП-Саратов" статистику по заболеваемости в школах, отметив, что "делают это по пятницам".
Продолжать обучения в дистанционном формате в закрытых школах будут только по желанию родителей.
До четверга остается закрытым выведенный ранее на карантин лицей № 3. В школе № 82 занятия возобновляются 25 января.
Вне графика каникулы на неделю начались в следующих школах:
- Гуманитарно-экономический лицей (корпус на ул. Большая Горная);
- школа № 21;
- школа №2;
- школа № 67;
- Лицей математики и информатики;
- лицей № 36;
- школа № 69;
- гимназия № 1;
- школа № 95;
- лицей № 62;
- школа № 77;
- лицей № 37;
- лицей № 2;
- Лицей гуманитарных наук;
- школа с. Синенькие;
- школа с. Усть-Курдюм;
- школа с. Константиновка;
- школа р.п. Соколовый.