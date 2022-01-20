В Саратове из-за «подозрительного» пакета эвакуировали храм. Сегодня, 20 января, об этом ЧП рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Заводском районе. Сообщение о подозрительно пакете поступило от прихожанки храма всех Святых, в земле Русской просиявших, который расположен по адресу проспект Энтузиастов, 64В. Она позвонила около 11:00 и сообщила, что увидела в храме «подозрительный пакет».

На место выехали полицейские и Росгвардия, прихожан и других людей из здания эвакуировали. После проверки ничего опасного в храме обнаружено не было.

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