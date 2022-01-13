В Саратове снова напали на врача скорой помощи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове совершено нападение на врача скорой медицинской помощи. ЧП произошло 12 января по адресу Садовая, 221 в магазине "Магнит". Сюда "скорая" приехала по срочному вызову.

Пострадавшая - 40-летняя женщина фельдшер сейчас продолжает работу, несмотря на травмы.

В региональном минздраве прокомментировали этот случай.

- Мы с сожалением констатируем факт того, что случаи нападения на медицинских работников в Саратовской области стали уже чем-то обыденным. Несмотря на то, что врачи скорой помощи самоотверженно трудятся, стоя на страже здоровья граждан, отношение к медикам, кроме как хамским назвать нельзя, - отметили в министерстве.

Там подтвердили, что в 20:10 в Саратове на улице Садовая 221, в одном из сетевых магазинов неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи. Дебошир набросился с кулаками на прибывшую по вызову на адрес медика.

- Женщина получила ушиб грудной клетки, состояние её на данный оценивается как удовлетворительное. Фельдшер продолжила работу в составе фельдшерской бригады ГУЗ «СГССМП».

На место вызваны сотрудники полиции. Написано заявление в правоохранительные органы. Администрация станции скорой медицинской помощи, готова оказать всю необходимую помощь, - сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Это далеко не первое нападение на врачей и работников скорой помощи в Саратовской области.

Напомним, до этого также пьяный житель Ленинского района Саратова напал на сотрудниц «скорой помощи» 6 мая. В 2020 году также были аналогичные случаи: 19 августа мужчина сломал нос и зуб девушке-фельдшеру, а 20 августа на врачей бросился сын пациентки.

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