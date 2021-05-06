В Саратове фельдшер скорой помощи пострадала после нападения пьяного пациента

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 5 мая, произошло нападение на фельдшеров скорой помощи.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного Минздрава, вызов на 2-й Московский проезд поступил около девяти вечера.

- Пациент вызвал скорую помощь по поводу болей в животе. Когда бригада приехала, выяснилось, что мужчина пьян, он начал им угрожать. Девушки закрылись на кухне, чтобы вызвать полицию, но злоумышленник разбил стеклянную дверь, осколками одну из фельдшеров ранило, — рассказала представитель министерства здравоохранения Анастасия Усова.

Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Неадекватом займется полиция.

Напомним, это не первый случай нападения на медиков скорой помощи в Саратове и области. Так, в 2020 году в Энгельсе сын пациентки напал на бригаду. В селе Узморье Энгельсского района мужчина избил фельдшера. У нее диагностировали сотрясение мозга, сломанные зуб и нос.

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