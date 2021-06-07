Пьяный саратовец накинулся на врачей скорой

В ночь с 4 на 5 июня в Саратове произошло нападение на врачей «скорой помощи». Врач и фельдшер получили травмы средней тяжести.

Бригада скорой выехала на вызов к пьяному 21-летнему саратовцу. Молодой человек был в неадекватном состоянии и набросился на медиков с кулаками.

Врач уже подала заявление в полицию.

— Нападения на врачей скорой в области становятся регулярными, — отметили в пресс-службе минздрава Саратовской области. Чиновники выразили надежду, что сотрудники полиции обратят внимание на инцидент.

Напомним, до этого в последний раз также пьяный житель Ленинского района Саратова напал на сотрудниц «скорой помощи» 6 мая. В 2020 году также были аналогичные случаи: 19 августа мужчина сломал нос и зуб девушке-фельдшеру, а 20 августа на врачей бросился сын пациентки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.