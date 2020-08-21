Сын пациентки напал на бригаду скорой помощи в Энгельсе

На сотрудников скорой помощи продолжаются нападения Фото: Екатерина Семенова

В Энгельсе Саратовской области вчера, 20 августа, случилось еще одно нападение на медиков «скорой».

Станция скорой помощи Энгельса. Фото с ее сайта

- Мы приехали на вызов о высоком давлении к 55-летней женщине в квартиру на улице Студенческая. Через десять минут в квартиру ворвался неизвестный мужчина, которому было около 30 лет, впоследствии выяснилось, что это ее сын. Он начал мешать фельдшеру Алене, — рассказал «КП-Саратов» санитар Артем, участник событий.

После просьбы медика не препятствовать работе, так как фельдшер не мог сделать укол пациентке, гражданин начал нецензурно выражаться. Также, по словам Артема, буян стал применять грубую физическую силу.

Бригада решила уйти с адреса, но мужчину это не остановило, он пошел за ними, «продолжал применять силу, швырял из стороны в сторону, об стены». Потерпевшие, добравшись до автомобиля, заблокировали двери изнутри, но на напавшего это не повлияло, он начал вырывать ручки машины.

Медики защищаются от коронавируса, но на них нападают пациенты Фото: Александр Уриевский

«Скорая» написала заявление в полицию.

- В Энгельсской городской клинической больнице №1 фельдшеру поставили диагноз: ушиб плечевого сустава, множественные гематомы, — отметил Артем.

Советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов прокомментировал «Комсомолке», что применения физической силы не было, только словесная перепалка.

Напомним, это не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи на этой неделе. Во время выезда в село Узморье Энгельсского района избили фельдшера Альбину. Бригада приехала на вызов о высоком давлении, но наклонившись к 47-летнему пациенту, девушка получила удар головой в нос.

Теперь Альбина боится возвращаться на работу из-за инцидента. У нее сотрясение мозга и сломанный нос.

На фельдшера Альбину напал пациент. Фото предоставлено девушкой

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