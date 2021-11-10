Опубликованы очередные видео пыток и изнасилований в саратовской УФСИН

Новые видео пыток и издевательств из тюремной больницы в Саратовской области опубликовали на сайте проекта Gulagu.net. Как утверждают авторы публикации, видео сняты сотрудниками УФСИН в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

Правозащитники уточнили, что изнасилования и пытки осужденных совершали другие заключенные по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН.

В новой подборке шесть эпизодов насилия и издевательств, произошедших в период с июля 2015 года по сентябрь 2020 года.

В видео указано, что видеорегистраторы, на которые снимались пытки, были получены в отделе безопасности ОТБ-1.

Напомним, после первых публикаций было возбуждено несколько уголовных дел, ФСБ и Генпрокуратура объявили о проверках в УФСИН. Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов был уволен, как и несколько сотрудников ОТБ-1.

Суд в Саратове при этом заочно арестовал и объявил в международный розыск белорусского программиста Сергея Савельева, который передал видеозаписи правозащитникам.

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