Саратовская омбудсвумен Надежда Сухова закрыла комментарии в Instagram

Фото из Instagram Надежды Суховой

Сегодня, 6 октября, уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова закрыла комментарии в своём Instagram.

На омбудсвумен обрушилась волна хейта из-за недельного поста, в котором Сухова утверждала, что в ОТБ-1 регионального управления ФСИН всё в порядке.

Напомним, намедни опубликовали записи, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилований, в том числе и черенком швабры, в саратовской тюремной больнице. СК начал проверку, на данный момент возбуждены семь дел без фигурантов. Глава регионального ФСИН Алексей Федотов уходит в отставку, главврач больницы уволен. Проверку начали в Генпрокуратуре РФ. В Кремле заявили о том, что следят за ситуацией.

В аппарате Суховой заявили, что не начнут проверку в течение ещё полутора недель, пока уполномоченная не выйдет из отпуска.

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