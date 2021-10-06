Саратовская омбудсвумен Надежда Сухова закрыла комментарии в Instagram

Фото из Instagram Надежды Суховой
Сегодня, 6 октября, уполномоченная по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова закрыла комментарии в своём Instagram.
На омбудсвумен обрушилась волна хейта из-за недельного поста, в котором Сухова утверждала, что в ОТБ-1 регионального управления ФСИН всё в порядке.
Напомним, намедни опубликовали записи, на которых запечатлены сцены пыток и изнасилований, в том числе и черенком швабры, в саратовской тюремной больнице. СК начал проверку, на данный момент возбуждены семь дел без фигурантов. Глава регионального ФСИН Алексей Федотов уходит в отставку, главврач больницы уволен. Проверку начали в Генпрокуратуре РФ. В Кремле заявили о том, что следят за ситуацией.
В аппарате Суховой заявили, что не начнут проверку в течение ещё полутора недель, пока уполномоченная не выйдет из отпуска.
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