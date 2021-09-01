На 1 сентября в Саратовской области привиты 57,1% учителей

Преподаватели в Саратове получают прививку от коронавируса неохотно

Вакцинация педагогического состава от коронавируса в образовательных организациях Саратовской области продолжается, но на 1 сентября она не достигла обозначенной ранее цифры в 60% привитых учителей. Тем не менее, занятия в школах начались.

По состоянию на 1 сентября, по информации областного министерства образования, вакцинирован 24691 педагог (57,1%).

В администрации Саратова сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Саратов», что привиты 37% учителей в областном центре. в мэрии подчеркнули, что это не обязательная процедура, а рекомендательная.

В министерстве образования региона уточнили, что в подведомственных им 34 государственных образовательных организациях специального образования вакцинированы, ранее переболели, имеют антитела или медицинские противопоказания 92% сотрудников. В 41 учреждении среднего профессионального образования - 71% сотрудников.

При этом в саратовских ВУЗах вакцинированы всего 4427 студентов.

Ранее минобраз сообщил, что к занятиям приступят свыше 17,6 тыс. только студентов-первокурсников, более 10,1 тыс. из них будут обучаться на очных отделениях.

Региональное управление Роспотребнадзора давало рекомендации для правительства области достичь к началу учебного года 60% уровня вакцинации. Губернатор требовал достичь этого показателя для нормального начала учебного года.

Накануне учебного года и.о. министра образования Михаил Орлов в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» заявил, что нет никаких нормативных документов, обосновывающих цифру в 60% привитых учителей. «Это вольная интерпретация чья-то», - заявил Орлов.