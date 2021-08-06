Валерий Радаев: школы откроются только когда 60 процентов педагогов будут вакцинированы

Валерий Радаев

Сегодня, 6 августа, губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании административного совета в Аткарске указал, как должна быть организована подготовка школ к новому учебному году.

С 1 сентября ограничения по коронавирусу не снимаются. В школах региона будут организованы утренние фильтры, сохраняется разобщение классов. Минимум 60 процентов педагогов должны быть вакцинированы.

Напомним, по данным на 4 августа вакцинировано в среднем 47% процентов работников образования.

До 20 августа планируется закончить ремонт зданий и благоустройство школьных дворов. В этом году из бюджета выделены средства на ремонт 40 пришкольных территорий. Вместе с тем, по словам главы региона, районам нужно оперативно войти в новую федеральную программу капремонта школ: 70 процентов местных школ нуждаются в текущем и капитальном ремонте.

Губернатор региона также затронул вопрос нехватки кадров. Больше всего в новых педагогах нуждаются в Ершовском, Ровенском, Энгельсском, Хвалынском, Базарно-Карабулакском и Марксовском районах.