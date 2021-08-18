И.о. министра образования Михаил Орлов: В очном формате начнут работать все школы Саратовской области

Михаил Орлов Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области за две недели до начала учебного года все готово к началу очного обучения школьников, и в региональном минобразе надеются. что на дистанционное обучение уходить не придется. Об этом и.о. министра образования Михаил Орлов рассказал 18 августа в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов».

С начала учебного года сохраняется схема по ограничениям, как и прошлом году – учителя ходят по классам, а не ученики, нет общего расписания звонков, сохраняется разделение потоков учеников в школах.

- Но учимся, надеемся, в очном режиме. Здесь главное вакцинация. Мы всех к ней самым настоятельным образом призываем, – заметил Михаил Орлов.

Такого нормативного документа, что надо к 1 сентября 60% педагогов вакцинировать - нет. «Это вольная интерпретация чья-то», - заявил Орлов.

- Врачи говорят, что если в организации будет 60% привитых или переболевших в этом году, то вероятность, что там что-то произойдет - минимальная. Мы к этому идем. Учительская среда не приемлет, когда их заставляют, но мы должны объяснять и убеждать, важна позиция руководителей, личный пример.

Все школы начнут работать в очном режиме, и те, где есть 60% привитых, и где нет. Эти решения будут принимать санитарный врач, Роспотребнадзор. Наша задача - бороться с социальным эгоизмом. - сказал Орлов.

В этом году переболели 19% педагогов, заметил министр. Остальных он просил привиться, поскольку «нет никаких разумных возражений против прививки от коронавируса».

Напомним, на последней рабочей встрече министр просвещения РФ Сергей Кравцов и детский омбудсмен Анна Кузнецова пришли к единому мнению по вопросу формата занятий в образовательных организациях.

- Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно, – сказала Уполномоченный по правам ребёнка.