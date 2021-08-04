Саратовская область не достигнет к сентябрю 60-процентной вакцинации

В эти минуты проходит заседание координационного совета по вопросам противодействия распространению коронавируса по территории Саратовской области.
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Мясникова рассказала о ситуации в регионе.
За минувшую неделю в области выявлено 1 762 новых случая заболевания COVID-19, это число выше, чем на прошлой неделе. Тем не менее, представительница Роспотребнадзора отметила, что показатель в Саратове снижен на 4%.
Также Мясникова отметила, что единичные случаи заболевания выявлены в детский садах региона.
Также было сказано, что 60% населения к сентябрю и 80% к ноябрю вакцинировать не удастся. Низким охват остается среди студентов – 16%.
30% заболеваний связывают с посещением общественного транспорта, где перестали соблюдать масочный режим.
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