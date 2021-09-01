В школы Саратовской области отправились 27 тысяч первоклассников

В Саратовской области за парты сядут 27 тысяч первоклашек

В день знаний, 1 сентября, в школы Саратовской области отправились 250 тысяч учащихся. Сегодня впервые за парты сядут почти 27 тысяч учеников первых классов.

Первая линейка пройдет сегодня в новой школе на 1100 мест которая открылась в микрорайоне Солнечный, также открыта новая школа на 220 мест с детсадом в селе Тепловка Новобурасского района. В капитально отремонтированные школы сегодня пришли ученики в Перелюбе и Энгельсе.

В вузах области к занятиям приступят свыше 17,6 тыс. студентов-первокурсников, более 10,1 тыс. из них будут обучаться на очных отделениях. Среди студентов саратовских вузов числятся представители 80 российских регионов.

Поздравил с новым учебным годом и пожелал положительных эмоций и здоровья ученикам, их родителям и преподавателям губернатор региона Валерий Радаев. Сам он посетит торжественную линейку в новой школе в Солнечном.

- Хорошее образование – успешный старт профессионального будущего. В нашем регионе сильные педагоги – увлеченные и глубокие специалисты. По национальным проектам Президента, госпрограммам строятся школы, открываются передовые учебные центры. Мы прикладываем большие усилия, чтобы дети смогли реализовать свой потенциал и мечты, - заявил Радаев.

- Хочу поблагодарить родителей! Спасибо вам, что никогда не остаетесь в стороне, поддерживаете детей и педагогов. Уверен, наш общий вклад в процесс обучения и воспитания в будущем даст надежную смену!

Уважаемые педагоги! Теплые пожелания и искренние поздравления хочу адресовать вам, коллеги. Только слова благодарности за вашу мудрость, чуткость и заботу к своим ученикам. Спасибо за кропотливый и ответственный труд! - отметил родителей и учителей и.о. министра образования области Михаил Орлов.