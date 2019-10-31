Забившего собутыльника из-за обвинений в гомосексуализме отправили в колонию на десять лет

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-31T09:47:25+03:00

В Саратове вынесен очередной приговор из-за драки на почве сексуальной ориентации

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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 33-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Суд установил, что днем 27 апреля двое мужчин распивали алкоголь. К вечеру они решили навестить знакомого, который жил на улице Блинова. Оказалось, что у него уже есть гость. Застолье продолжили вчетвером.

Когда хозяин квартиры лег спать, гости остались пьянствовать. 33 и 50-летний мужчины поссорились, так как старший назвал младшего лицом нетрадиционной ориентации. За это он получил кулаком по голове.

Избив обидчика, 33-летний мужчина заснул в кресле, а когда проснулся, смыл с себя кровь и заявил прибывшим сотрудникам полиции, что только что пришел.

Потерпевший был госпитализирован, но скончался через несколько дней из-за тупой травмы головы.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск, а после полиция его задержала.

Суд отправил его в колонию строгого режима на десять лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Это не первый случай убийства в Саратовской области, когда причиной являются обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации. Например, вчера также стало известно о длительном сроке после убийства из-за обвинений в гомосексуальности.

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ИСТОЧНИК KP.RU