2019-06-07T12:55:14+03:00
Происшествия

Саратовец убил знакомого за обвинение в нетрадиционной ориентации

Мужчина наносил удары кулаками по голове, а после уснул в кресле
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 50-летнего мужчины.

- Следствие считает, что около 16 часов 27 апреля 32-летний мужчина и его знакомый после пьянки решили продолжить застолье в квартире у своего знакомого на улице Блинова и пошли к нему. В гостях у хозяина был 50-летний гражданин. Вчетвером они пили. Позднее владелец жилья ушел, а постояльцы остались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Во время вечеринки 32 и 50-летний мужчина поругались. Старший назвал младшего представителем нетрадиционной ориентации. В ответ на это злоумышленник ударил его кулаком по лицу, из-за чего тот упал на диван.

Однако обиженному парню этого оказалось мало, и он продолжил избивать мужчину по голове.

Выместив агрессию, злоумышленник выпил еще алкоголя и уснул в кресле.

Спустя несколько часов 32-летний мужчина проснулся, смыл с себя кровь и заявил прибывшим полицейским, что только пришел, а после скрылся из квартиры.

Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в больнице от тупой травмы головы.

СК и полиция нашли подозреваемого, однако он подался в бега, после чего его объявили в федеральный розыск.

Скрываться долго ему не получилось, злоумышленника задержали, предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.

Свою вину мужчина признал. Он находится под стражей, пока расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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