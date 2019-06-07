Саратовец убил знакомого за обвинение в нетрадиционной ориентации
В Ленинском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 50-летнего мужчины.
- Следствие считает, что около 16 часов 27 апреля 32-летний мужчина и его знакомый после пьянки решили продолжить застолье в квартире у своего знакомого на улице Блинова и пошли к нему. В гостях у хозяина был 50-летний гражданин. Вчетвером они пили. Позднее владелец жилья ушел, а постояльцы остались, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.
Во время вечеринки 32 и 50-летний мужчина поругались. Старший назвал младшего представителем нетрадиционной ориентации. В ответ на это злоумышленник ударил его кулаком по лицу, из-за чего тот упал на диван.
Однако обиженному парню этого оказалось мало, и он продолжил избивать мужчину по голове.
Выместив агрессию, злоумышленник выпил еще алкоголя и уснул в кресле.
Спустя несколько часов 32-летний мужчина проснулся, смыл с себя кровь и заявил прибывшим полицейским, что только пришел, а после скрылся из квартиры.
Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в больнице от тупой травмы головы.
СК и полиция нашли подозреваемого, однако он подался в бега, после чего его объявили в федеральный розыск.
Скрываться долго ему не получилось, злоумышленника задержали, предъявили обвинение в убийстве по неосторожности.
Свою вину мужчина признал. Он находится под стражей, пока расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU