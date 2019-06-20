Под Саратовом мужчина убил двух человек после обвинения в нетрадиционной ориентации и аморальности

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-20T13:19:54+03:00

Один из потерпевших умер на месте, второй — спустя 25 дней

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В Калининском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевших.

- 19 февраля врачи «скорой помощи» прибыли по вызову в дом села 3-я Александровка, где скончался 45-летний мужчина. Во время визита медики увидели еще одного человека, который находился без сознания. Было принято решение о его госпитализации, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В больнице было установлено, что у 51-летнего мужчины гематома головного мозга. Ему провели операцию, но, несмотря на это, потерпевший скончался через 25 дней.

По данному факту была проведена проверка. Нашли очевидца, который рассказал, что 19 февраля в доме, откуда госпитализировали мужчину, компания распивала алкоголь. Хозяин дома обвинил одного из гостей, 36-летнего гражданина, в нетрадиционной сексуальной ориентации, на что тот ударил его головой об стену. Мужчина потерял сознание, а потом его обнаружили медики.

Позже тот же 36-летний злоумышленник избил еще одного пришедшего в дом человека, который обвинил его в аморальном поведении по отношению к собственной матери. Он нанес 45-летнему мужчине удары ногами и руками, из-за чего тот скончался на месте.

Подозреваемый был задержан и арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU