Мужчина задушил собутыльника шнуром от утюга в ответ на обвинения в гомосексуализме

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-19T11:49:38+03:00

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В Кировском районе Саратовской области раскрыто убийство на улице Артиллерийская.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, потерпевшего забили утюгом и задушили проводом.

По версии следствия, 15 августа 35-летний мужчина, проживающий в квартире дома на Артиллерийской, познакомился с двумя гражданами 22 и 43 лет. Те пожаловались, что хозяин их съемной квартиры просит освободить помещение, и теперь им негде жить.

Новый знакомый пригласил их к себе, и у него в квартире, которая также является съемной, они устроили застолье.

Не обошлось без ссоры. 35-летний мужчина назвал 22-летнего лицом нетрадиционной ориентации. Молодой человек не отреагировал, но его старший приятель, 43-летний гражданин, затаил обиду. Когда хозяин ушел спать в соседнюю комнату, он посоветовал парню отомстить. Тот отказался, и тогда злоумышленник сам решил это сделать: он несколько раз ударил спящего утюгом по голове, а потом задушил шнуром.

Более молодой собутыльник не осмелился остановить приятеля, так как тот был судим за убийство.

При этом гости, уходя из квартиры, где остался труп, забрали с собой телевизор и телефон.

Оба подозреваемых задержаны сотрудниками полиции и СУ СКР региона. Отмечается, что 43-летний гражданин является жителем Санкт-Петербурга, но отбывал наказание за убийство в Саратовской области и остался здесь жить.

ИСТОЧНИК KP.RU