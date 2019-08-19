2019-08-19T11:49:38+03:00
Происшествия

Мужчина задушил собутыльника шнуром от утюга в ответ на обвинения в гомосексуализме

Раскрыто убийство на Артиллерийской
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кировском районе Саратовской области раскрыто убийство на улице Артиллерийская.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, потерпевшего забили утюгом и задушили проводом.

По версии следствия, 15 августа 35-летний мужчина, проживающий в квартире дома на Артиллерийской, познакомился с двумя гражданами 22 и 43 лет. Те пожаловались, что хозяин их съемной квартиры просит освободить помещение, и теперь им негде жить.

Новый знакомый пригласил их к себе, и у него в квартире, которая также является съемной, они устроили застолье.

Не обошлось без ссоры. 35-летний мужчина назвал 22-летнего лицом нетрадиционной ориентации. Молодой человек не отреагировал, но его старший приятель, 43-летний гражданин, затаил обиду. Когда хозяин ушел спать в соседнюю комнату, он посоветовал парню отомстить. Тот отказался, и тогда злоумышленник сам решил это сделать: он несколько раз ударил спящего утюгом по голове, а потом задушил шнуром.

Более молодой собутыльник не осмелился остановить приятеля, так как тот был судим за убийство.

При этом гости, уходя из квартиры, где остался труп, забрали с собой телевизор и телефон.

Оба подозреваемых задержаны сотрудниками полиции и СУ СКР региона. Отмечается, что 43-летний гражданин является жителем Санкт-Петербурга, но отбывал наказание за убийство в Саратовской области и остался здесь жить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский профессор отметила, что аэропорт «Гагарин» уже сегодня существенно превосходит «Саратов-Центральный»
На набережной Космонавтов в Саратове мотоциклист сбил подростка на велосипеде
Вы и домашний интернет: тест на совместимость
В Саратове трамвай №4 станет ходить по измененному расписанию
Панков: Аэропорт в Балакове нужен Володину для удобства жителей и развития района
Жителям Энгельса снова предлагают выбрать место для ярмарки «Дары осени»
Саратовец в «Куршевеле» порезал оппонента ножом
Следствие: Бывший глава Энгельса Лобанов расплачивался услугами за долг предпринимателю
Регоператор: Выброшенная в лесу батарейка убивает двух кротов и ежа
В Марксовском районе трое пожарных тушили дачу
В Саратове прошел турнир по единоборствам, посвященный 30-летию афганских событий
Жителя Саратовской области осудили сразу за три преступления
В Саратове семеро пожарных тушили частный деревянный дом
Прыгнувший с набережной в Волгу мужчина дважды убегал от полицейских
В Саратове встали троллейбусы двух маршрутов
Аэропорт «Гагарин» доведут до второй категории
В Саратове росгвардейцы задержали наркомана с дозой в рюкзаке на Веселой улице